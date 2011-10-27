«Киевэнерго» получило в аренду почти 8 га земли

ПАО «Киевэнерго» получило в долгосрочную аренду до 31 декабря 2017 года 7,76 гектаров земли для эксплуатации и обслуживания мусоросжигательного завода«Энергия» на улице Коллекторной, 44, в Дарницком районе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Проект решения поддержали 82 депутата из 101, зарегистрированного в зале.

Этим решениям депутаты прекратили специализированному автохозяйству по санитарной очистке города «Киевспецкоммунтранс» право пользования указанным земельным участком, который был предоставлен хозяйству в 1983 году.

Киевсовет также сегодня утвердил проект землеустройства упомянутого земельного участка.