Киевсовет согласовал продажу трех земельных участков

Киевсовет согласовал продажу 3 земельных участков общей площадью 0,4 гектара за 10,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Киевсовета.

В частности, согласовано продать ООО «Маркет «Люкс» земельный участок на проспекте Павла Тычины, 15-А, площадью 0,16 га, за 4 млн. 263,5 тыс. грн. Целью приобретения является эксплуатация и обслуживание магазина.

ООО «Уником» решено продать 0,007 га на Андреевском спуске, 36-В (лит. «А») за 453 тыс. 142 грн. для эксплуатации и обслуживания нежилого дома торгового назначения.

Еще один земельный участок площадью 0,23 га на проспекте Героев Сталинграда, 16 (лит. «В») будет продано ООО «Основа-Престиж» за 5 млн. 741,3 тыс. грн. На ней предусматривается осуществить реконструкцию и эксплуатировать в дальнейшем административно-офисное здание.