Сегодня состоится торжественное открытие стадиона «Арена Львов»

Сегодня во Львове состоится торжественное открытие стадиона к Евро-2012 «Арена Львов».

На открытие ожидают гостей со всей Украины и из-за границы - около 30 тысяч зрителей, сообщили УНИАН в пресс-службе Дирекции по строительству объектов к Евро-2012 во Львове.

Вечером на стадионе состоится концерт с участием Русланы ЛЫЖИЧКО и АНЕСТЕЙШИ. Гостей праздника ожидает масштабная и разнообразная программа, лазерное и пиротехническое шоу. Организатор – компания «Show Pro» – устраивает театрализованное представление о становлении города Льва. Начало концерта - в 19.30. Завершение – в 21.15.

Также организаторы информируют, что вечером во Львове ожидается около 5° тепла.

Львовский стадион рассчитан на 32 тысячи 767 мест, из которых приблизительно 300 – для почетных гостей в VIP-зоне и около 150 - в зоне скайбоксов.

Конструкция мест запроектирована таким образом, чтобы создавать максимальный эффект присутствия зрителей на поле. Все места размещены под накрытием, часть которого будет прозрачной.

Особенностью проекта является променада, которая будет распределять потоки посетителей между первым и вторым ярусами арены. В ней расположат заведения общественного питания. В то же время променада - важное звено в системе передвижения и безопасности зрителей.

Помещение для игроков и тренеров, пресс-центр, конференц-зал, зона для VIP-персон, помещения для организаторов чемпионата, а также коммерческие площади размещены в пятиэтажном административном корпусе.

«Арена Львов» имеет натуральный газон с современными системами дренажа, подогрева и автоматического полива. До размещения на арене траву два года выращивали в Словакии. Для обеспечения поля достаточным количеством естественного света часть крыши прозрачная. В зимнее время, когда солнца будет недостаточно, газон будут освещать искусственным светом. После открытия стадиона поле «протестируют» футболисты во время запланированных матчей, потом оно будет специально законсервировано на зимний период.

Полив травяного газона будет осуществляться дождевой водой. Для накопления естественной влаги на территории стадиона есть два бассейна общей емкостью около 1200 кубометров.

В проекте озеленения стадиона запланирована высадка около 1,5 тыс. деревьев и кустарников. Эти насаждения будут занимать 5 тыс. кв. м.

После Евро-2012 на «Арене Львов» планируют проводить футбольные матчи, спортивные события, концерты, масштабные конференции и развлекательные мероприятия.