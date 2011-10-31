Под Ровно начали строить коттеджи современного типа из соломы

В Ровенской области в стадии завершения находится возведение первого в области коттеджа, стены которого сооружаются из соломы, передает корреспондент УНИАН.

Возводится коттедж в селе Радиславовка под Ровно. Здесь отведено 7 гектаров земли для строительства первого в регионе экологического городка. Строительным материалом служат деревянные балки, из которых делается основной каркас дома, и тюкованная солома, которая трамбуется в стенные каркасы.

Проект дома разработали местные ученые. По мнению авторов идеи, проживание в таких сооружениях положительно скажется на здоровье людей, поскольку здесь используются только экологически чистые материалы. А еще достигается значительная экономия денег и времени.

Дом размером в 100 квадратных метров обойдется владельцу приблизительно в сто тысяч гривен. Построить же его можно на протяжении одного-двух месяцев.

В ближайшее время в Радиславовке планируется построить 30 таких коттеджей.