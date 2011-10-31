Минрегионстрой может создать спецфонд для льготного финансирования ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность создания специализированного государственного фонда для льготного финансирования модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в статье министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, размещенной на сайте министерства.

“Ключевой составляющей обновленной программы реформирования ЖКХ станет разработка механизмов льготного заемного финансирования коммунальных предприятий. Прежде всего нам надо реализовать проекты, которые комплексно решают проблемы, типичные для большинства регионов Украины. Например, полная термомодернизация жилых домов массовых серий, комплексная модернизация котельных большой мощности. Для финансирования таких проектов мы рассматриваем вопрос создания специализированного государственного фонда, который будет заниматься исключительно финансированием доступного строительства и модернизации систем жизнеобеспечения на льготных условиях», - говорится в статье.

По словам министра, уже в этом году на региональном уровне начнется полная инвентаризация и паспортизация систем жизнеобеспечения. А также планируется провести энергоаудит территорий, изучив схемы теплоснабжения и определив необходимость увеличения или сокращения мощностей объектов генерации, в нынешнем отопительном периоде.