Минрегионстрой планирует предусмотреть 2 млрд. грн. в бюджете на поддержку ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предусмотреть в государственном бюджете 2012 года 2 млрд. грн. на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«ОСМД - новый эффективный собственник домов, который поможет государству содержать и сохранять жилищное хозяйство. Обязанность государства выделять средства на создание объединений нужно закрепить законодательно. Например, необходим закон о первом капитальном ремонте предыдущим владельцем после создания в доме ОСМД. Для ремонта и замены внутридомовых сетей, термомодернизации старых домов, а таких у нас большинство, государство должно выработать кредитно-финансовые механизмы, выгодные для людей», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ.

По его словам, сегодня в Украине создано более 14 тыс. ОСМД, что составляет 15% от жилого фонда страны, однако этого недостаточно для качественных изменений в деятельности систем жизнеобеспечения.

«Поэтому Минрегион создает все возможные условия для того, чтобы максимально распространить положительный опыт. В бюджетном запросе министерства на 2012 год заложено 2 миллиарда гривень на поддержку ОСМД», - отметил А.АЛИПОВ.