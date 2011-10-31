В Черкассах начали строить доступное жилье по европейским технологиям

В Черкассах началось строительство доступного жилья по европейским технологиями.

Как передает корреспондент УНИАН, на углу ул. Ватутина и Рябоконя (микрорайон "Яблочный") за средства городского бюджета строятся три пилотных дома коттеджного типа площадью 60, 80 и 120 кв. м. На прошлой неделе мэр Черкасс вместе с представителями фирмы-застройщика традиционно заложили в фундамент одного из домов старинную медную монету времен Петра Первого.

Как рассказал корреспонденту УНИАН городской глава Черкасс Сергей ОДАРЫЧ, такое жилье давно используют в Европе и США. Оно не затратное, дешевле в строительстве, при этом комфортное для жителей. Каждый коттедж имеет свой небольшой двор, где можно поставить автомобиль, оборудовать небольшую детскую площадку или разбить скверик. В Норвегии такие домики есть в каждом городе. Для европейцев это - норма. Домики строятся по одному проекту и по одной технологии. Они не портят архитектурный вид квартала.

По словам мэра, строительство коттеджей будет происходить по специальной технологии. За два месяца они уже будут построены. Сейчас на земельном участке в 1 га строятся три домика, которые будут служить примером. Заказчик может осмотреть их, выбрать себе вариант и заказать тот, который понравится. Всего будет построено 18 домиков коттеджного типа.

По словам С.ОДАРЫЧА, таким образом реализуется программа доступного жилья для граждан. В проекте задействовано несколько сторон: городская власть, которая выделяет земельный участок; застройщик, который строит за короткий срок дом; и покупатель, который приобретает жилье. Стоимость 1 кв. м будет значительно ниже, чем цена квадратного метра в многоэтажных домах. Разница будет составлять 20-30%.

Строительство коттеджей осуществляет группа компаний "Ладастройсервис".

По словам генерального директора "Ладастройсервис" Юрия ТЕРНИКОВА, стоимость квадратного метра в коттеджных домах будет колебаться в пределах от 600 до 800 долларов США. Он убежден, что это приемлемая цена.