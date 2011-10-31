В Киеве планируют создать Инспекцию по благоустройству города

Киевская городская государственная администрация предлагает реорганизовать свое Главное управление контроля над благоустройством в Инспекцию по благоустройству города.

Соответствующий проект решения Киевского городского совета обнародован на официальном сайте КГГА.

Согласно проекту решения, за Инспекцией по благоустройству города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) будет закреплено право оперативного управления имуществом реорганизованного Главного управления контроля над благоустройством.

Городская власть считает целесообразным подчинить Инспекции по благоустройству Киева коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Кстати, реорганизацию своей структуры предложило Главное управление контроля над благоустройством КГГА.

В Управлении считают, что на данное время в столице существует насущная необходимость создания единого государственного органа контроля над благоустройством в городе Киеве, а именно - городской Инспекции по благоустройству города Киева в составе Киевской городской государственной администрации с подчинением ее председателю или соответствующему заместителю председателя КГГА в соответствии с распределением обязанностей.

"Это позволит более оперативно, эффективно и централизовано выполнять поставленные руководством города задачи по наведению порядка в сфере благоустройства города, в том числе относительно: размещения, функционирования и проведения демонтажа временных сооружений, элементов благоустройства и рекламных носителей, установленных самовольно или без соответствующей на то документации, проведения комплекса работ по инженерной защите, расчистке, осушению и озеленению территорий, а также проведения социально-экономических, организационно-правовых и экологических мероприятий по улучшению микроклимата, санитарной очистки и создания условий для защиты и возобновления жизнедеятельности человека и окружающей среды в городе", - подчеркнули в Главном управлении контроля над благоустройством.

Специалисты также считают, что создание Инспекции по благоустройству города "обеспечит действенную систему регулирования вопросов в сфере благоустройства территории города Киева, а также предотвратит возникновение негативных факторов в процессе нарушения и возобновления существующего благоустройства территории города".