Территория Черкасс увеличится на 2,5 тыс. га – новый генплан города

Согласно новому Генеральному плану Черкасс, территория города увеличится на 2,5 тысячи гектаров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор департамента градостроительства Черкасского горисполкома Марина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, депутаты Черкасского горсовета должны вскоре утвердить Генеральный план города. Проект Генплана застройки города депутаты Черкасского горсовета обсудили на сессии на прошлой неделе. Они внесли последние коррективы в градостроительную документацию и в этом году должны окончательно утвердить Генплан.

В 2011 году в управление планирования и архитектуры мэрии поступило 32 предложения от граждан, организаций и предприятий к Генеральному плану города Черкассы. Львиная доля обращений касалась внесения в Генплан отдельных объектов торгового, развлекательного, промышленного и другого назначения.

По словам М.ГЕРАЩЕНКО, основными предложениями по Генплану было: вынесение железной дороги за границы города, переведение в жилищный фонд территорий садовых обществ, обустройство автомобильных и велосипедных дорог, сооружение нового моста через Днепр, размещение гаражных и парковочных комплексов, расположение торгово-офисных и развлекательных центров, размещение рекреационных зон, технологическая реорганизация промышленных зон, размещение логистических центров.

Необходимость в разработке и утверждении нового Генерального плана Черкасс возникли в связи с тем, что срок действия предыдущего, разработанного институтом "Дипрогород" и утвержденного в 1984 году, исчерпан и городу необходима новая проектная градостроительная документация. Срок действия нового Генерального плана - 20 лет, а градостроительный прогноз - 50-60 лет.