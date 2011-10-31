Миноритарный акционер “Интурист-Закарпатье” опровергает информацию Группы ИНЭКО

Миноритарный акционер ПАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» Павел МАЕРЧИК категорически отрицает информацию рейдерском захвате им этого предприятия.

В комментарии УНИАН, комментируя информацию представителей Группы ИНЭКО о якобы захвате предприятия, П.МАЕРЧИК, в частности, сказал: “12 октября состоялось собрание акционеров, на котором путем голосования меня, как одного из акционеров гостиничного комплекса, избрали председателем Наблюдательного совета предприятия. В действительности состоялась элементарная смена руководства. Поэтому я не понимаю причин и оснований информационной атаки, которая осуществляется против моего имени через Интернет-ресурсы. Не было никакого рейдерского захвата. Я собрал начальников отделов, провел совещание, показал правоустаноавливающие документы, увидел понимание ситуации коллективом и приступил к исполнению своих обязанностей. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы вывести предприятие из кризиса».

П.МАЕРЧИК также отметил, что на протяжении нескольких лет он как акционер «с обеспокоенностью наблюдал за непрофессиональным уровнем корпоративного управления обществом. Такое состояние дел не только наносило вред моим имущественным интересам, как акционера, но и огорчало меня, как ужгородца. В конечном итоге, как человек, который имеет опыт управления разными видами предприятий, в частности и гостиниц, я пришел к выводу, что мне дешевле приобрести общество и наладить его работу, чем учить предыдущих владельцев строить эффективный бизнес. Сейчас владельцы гостиницы известны своими действиями, которые довели до банкротства ряд других предприятий в разных городах Украины».

П.МАЕРЧИК рассказал, что вел многолетние переговоры с различными представителями компании, которая является владельцем контрольного пакета предприятия, и постоянно предлагал планы относительно различных путей выведения гостиницы из состояния финансового упадка. Предложения содержали полный спектр способов сотрудничества – от дополнительной эмиссии, создания совместных дочерних предприятий до полного выкупа контрольного пакета акций.

«Этой осенью, как мне казалось, удалось достичь определенных договоренностей относительно приобретения контрольного пакета акций, подробности которых являются коммерческой тайной. Могу сказать, что одной из достигнутых договоренностей стало то, что меня избрали в состав Наблюдательного совета предприятия на общем собрании общества 12 октября 2011 года. К слову, компания, которая является владельцем контрольного пакета, голосовала за поданные мной кандидатуры», - рассказал П.МАЕРЧИК. В то же время он добавил, что его «первые шаги как члена Наблюдательного совета были направлены на выяснение реального финансового состояния предприятия и последствий хозяйственной деятельности руководства. Это встретило жесткое сопротивление, частью которого, в том числе, стала массированная атака грязной информации против меня в СМИ».

П.МАЕРЧИК также заверил, что, используя свои полномочия как законно избранного председателя Наблюдательного совета, доведет до логического завершения начатое дело, несмотря на существующее давление.

Как сообщал УНИАН, сегодня Группа ИНЭКО - владелец пакета акций ПАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» - заявила о попытке рейдерского захвата этого гостиничного комплекса.

ПАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» - самый большой курорт Западной Украины, расположен в Ужгороде. Имеет 320 номеров, может принять более полутысячи гостей одновременно.