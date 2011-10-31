Строительство вертолетных площадок будут финансировать инвесторы - Попов

Проект по строительству вертолетных площадок в столице никогда не будет финансироваться из бюджета Киева, заверил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ПОПОВА, в реализации проекта есть интересы и государства, и Киева, и интересы соответствующих министерств, в частности Минздрава и МЧС, а также есть “запросы бизнеса относительно этого”.

“Это проект, который никогда не будет финансироваться за счет городского или государственного бюджета. Я абсолютно убежден, что это могут быть площадки, которые будут построены с учетом интересов и города, и одновременно бизнеса, но использоваться в разных направлениях. Поэтому средств мы на это выделять не будем”, - сказал А.ПОПОВ.

Кроме того, по словам председателя КГГА, окончательно места, где расположатся площадки для вертолетов, определят с учетом уже нового Генплана, после того, как сделают детальное планирование территорий.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 5 октября, вертолетные площадки в городе планируют обустроить на просп. Бажана, 12а, возле клиники «Борис»; на Харьковском шоссе, 121, возле Киевской городской больницы (КГБ) № 1; возле Международного выставочного центра на Броварском просп., 15; возле Киевской детской больницы № 2 на ул. Алишера Навои, 3; на ул. Богатырской, 30, возле больницы № 1; на ул. Кондратюка, 8, возле КГБ № 8; на ул. Шелковичной, 39/1, возле центральной больницы (Александровской); на Спортивной площади, 1, возле НСК “Олимпийский”; на ул. Подвысоцкого, 4А, возле КГБ № 12; на ул. Мостицкой, 11; на ул. Котельникова, 95, возле КГБ № 7; возле КГБ № 6 на просп. Комарова, 3; возле стадиона “Старт” на ул. Шолуденко, 26-28/4; возле КГБ № 4 на ул. Соломенской, 17; возле Киевской областной больницы на ул. Баггоутовской, 1 и возле Киевской городской детской инфекционной больницы на ул. Дегтяревской, 23. Всего 16 мест для посадок.