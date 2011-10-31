«Сбербанк России» будет кредитовать очередников по госпрограмме доступного жилья

АО «Сбербанк России» 17 октября т.г. заключило договор о сотрудничестве с Государственным фондом содействию молодежному жилищному строительству по предоставлению ипотечных кредитов по программе доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления АО «Сбербанк России» Игорь ЮШКО.

По его словам, с ноября т.г. граждане, находящиеся на квартирном учете и имеющие право на предоставление государственной безвозвратной 30% субсидии, которая также может являться первым взносом по ипотеке, могут получить кредит на оставшиеся 70% стоимости квартиры в объектах ХК «Киевгорстрой». Ипотечный кредит под залог имущественных прав на будущие квартиры будет предоставляться сроком до 20 лет под плавающую либо фиксированную ставку. При этом И.ЮШКО не уточнил размер фиксированной и верхнюю границу плавающей ставки по ипотеке.

Председатель правления банка отметил, что на сегодня в «Сбербанке России» для участия в данной программе аккредитована только ХК «Киевгорстрой». Банк также рассматривает возможность участия в программе ипотечного кредитования по программе доступного жилья объектов компании «Лико Холдинг» и нескольких других застройщиков. В целом предусматривается, что принять участие в программе ипотечного кредитования банка смогут объекты строительных компаний, которые пожелают аккредитоваться в банке и которые аккредитованы в Государственном фонде содействию молодежному жилищному строительству.

И.ЮШКО также отметил, что банк готов поддерживать застройщиков кредитными линиями stand-by по достройке жилья при возникновении кассовых разрывов.

По словам главы правления Государственного фонда содействию молодежному жилищному строительству Леонида РЫСУХИНА, на сегодня по программе ипотечного кредитования доступного жилья фонд работает только со «Сбербанком России».

В свою очередь президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА сообщил, что в этом году компания предложит для данной программы около 700 квартир в Киеве, Севастополе, Буче, Полтаве, Житомире, Луганске.

Справка УНИАН. Государственная целевая социально-экономическая программа строительства доступного жилья на 2010-2017 годы, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, предусматривает предоставление гражданам 30% безвозвратной субсидии за счет средств госбюджета на строительство жилья. Участвовать в программе могут граждане, которые состоят на квартирном учете.