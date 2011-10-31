В Тернопольской области в этом году открыли 6 новых гостиничных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания коллегии облгосадминистрации сообщила начальник управления по вопросам туризма ТОГА Леся СЕРЕТНАЯ.

По ее данным, три из них открыты в Кременецком районе, в частности «Reikartz Почаев» украинской сети Reikartz Hotels & Resorts. Кроме этого, по одному гостиничному учреждению открыли в Збаражском, Теребовлянском и Шумском районах.

«Мало говорить о туристической привлекательности Тернопольской области – надо еще и создавать условия для того, чтобы туристы оставались здесь на более длительное время для отдыха и оздоровления, рекомендовали приехать сюда своим друзьям и знакомым. А для этого следует развивать соответствующую инфраструктуру», – отметил во время коллегии председатель ТОГА Валентин ХОПТЯН.

В целом, по данным Л.СЕРЕТНОЙ, по состоянию на 31 октября в области действует 73 гостиничных учреждения и 22 оздоровительных.