На Майдане Незалежности установят увеличенную копию футбольного мяча Евро-2012

На Майдане Незалежности в Киеве, над куполом торгово-развлекательного центра “Глобус” (первая линия) временно установят увеличенную копию официального футбольного мяча чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 октября с.г., обнародованном на сайте столичной власти.

Настоящим документом столичная власть поддержала предложение дочернего предприятия “Адидас Украина” относительно соответствующего оформления внешней поверхности купола “Глобуса” в период с 1 декабря 2012 г. по 1 июля 2012 г.

Кроме того, согласно распоряжению, с 1 апреля 2012 г. по 1 июля увеличенные копии футбольного мяча Евро-2012 будут украшать клумбу на Европейской площади, Почтовую площадь (на пересечении Владимирского спуска и Боричевого спуска), клумбу на площади Победы и въездную группу в столицу (вблизи Харьковской площади).

Ответственность за размещение с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм взяло на себя предприятие “Адидас Украина”. Оно также должно в пятидневный срок возобновить благоустройство перечисленных территорий после демонтажа конструкций, связанных с символикой чемпионата по футболу Евро-2012 .