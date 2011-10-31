Утвержден проект первой очереди реставрации Андреевского спуска

Киевская городская госадминистрация своим распоряжением утвердила проект первой очереди реставрации Андреевского спуска относительно реконструкции инженерных сетей, благоустройства и озеленения территории с реконструкцией дорожного покрытия.

С текстом распоряжения от 25 октября с.г. можно ознакомиться на сайте столичной власти.

Согласно документу, общая сметная стоимость работ в текущих ценах по состоянию на 29 сентября 2011 г. составляет 44 млн. 207,4 тыс. грн.

Другим распоряжением городская власть утвердила сроки выполнения работ, предусмотренных первой очередью, – 25 мая 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель КГГА Александр ПОПОВ заявлял, что в целом на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.