Жилье на вторичном рынке Киева в октябре подорожало на 0,2% - «Столичная недвижимость»

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в октябре т.г. выросла на 0,2% - до 2165 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в октябре т.г. стоимость однокомнатных квартир выросла на 0,3% - до 1940 долл./кв. м, двухкомнатные квартиры выросли в цене на 0,7% - до 2199 долл. кв. м, стоимость трехкомнатных квартир снизилась на 0,2% – до 2159 долл./кв. м, а стоимость четырехкомнатных квартир снизилась на 1,6% – до 2582 долл./кв.м.

По данным специалистов портала, количество представленных к продаже квартир в октябре т.г. на вторичном рынке жилья Киева уменьшилось на 4,6% относительно сентября и составило 15543 квартиры.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу – 42% (6599 квартир), квартиры, расположенные на левом берегу составляют – 35% (5373 квартиры) от общего количества, в центре Киева – 23% (3571 квартира).

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в октябре составила 10,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 6,8% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 2014 долл./кв. м.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 22% (3475 квартир), 2-комнатные – 31% (4819 квартир), 3-комнатные – 37% (5697 квартир) и 4-комнатные – 10% (1552 квартиры). Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наиболее ощутимое – на однокомнатные (на 8,1%).

По данным портала, стоимость жилья на вторичном рынке столицы на левом берегу снизилась на 0,8% (на 13 долл.) - до 1549 долл./кв. м, на правом берегу — выросла на 0,4% (на 8 долл.) - до 2018 долл./кв. м, в центре – снизилась на 0,4% (на 15 долл.) - до 3360 долл./кв.м.

В отчете проанализировано 15543 квартиры на вторичном рынке Киева.