Жилье на вторичном рынке Киева в октябре подешевело на 0,27% – SV Development

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре т.г. снизилась на 0,27% (5 долл.) – до 1 821 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 420 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 3 001 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Святошинском районе – на 1,06% (16 долл.) – до 1 497 долл., Оболонском – на 0,94% (17 долл.) – до 1 797 долл., Соломенском – на 1,63% (26 долл.) – до 1 565 долл., Голосеевском – на 1,35% (24 долл.) – до 1 750 долл., Деснянском – на 1,11% (16 долл.) – до 1 420 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 1,06% (25 долл.) – до 2 327 долл./кв. м.

При этом рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Печерском районе – на 0,77% (23 долл.) – до 3 001 долл./кв. м, Подольском – на 0,66% (11 долл.) – до 1 687 долл., Днепровском – на 1,03% (16 долл.) – до 1 574 долл., Дарницком районе – на 0,85% (12 долл.) – до 1 432 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.