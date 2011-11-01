Жилье на первичном рынке Киева в октябре подешевело на 0,06%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2011 года снизилась на 0,06% (1 долл.) - до 1 601 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 270 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 579 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Шевченковском районе – на 0,65% (13 долл.) – до 1 980 долл./кв. м, Деснянском – на 0,86% (11 долл.) – до 1 270 долл./кв. м, Святошинском – на 0,97% (13 долл.) – до 1 325 долл., Оболонском районе – на 1,31% (21 долл.) – до 1 581 долл., Голосеевском – на 1,42% (23 долл.) – до 1 593 долл., Соломенском районе – на 1,27% (18 долл.) – до 1 402 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Печерском районе – на 0,78% (20 долл.) – до 2 579 долл./кв. м, Подольском – на 1,16% (17 долл.) – до 1 480 долл., Днепровском – на 1,55% (21 долл.) – 1 379 долл., Дарницком районе – на 1,26% (16 долл.) – до 1 286 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.