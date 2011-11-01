Жилье на вторичном рынке Одессы в октябре подорожало на 0,54%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2011 года выросла на 0,54% (8 долл.) – до 1 478 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 178 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 687 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Приморском районе – на 1,08% (18 долл.) – до 1 687 долл., районе Таирово – на 0,93% (13 долл.) – до 1 409 долл.

При этом снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в районе Черемушки – на 1,22% (15 долл.) – до 1 213 долл., в районе Молдаванка – на 1,06% (13 долл.) – до 1 210 долл., в поселке Котовского – на 0,84% (10 долл.) – до 1 178 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.