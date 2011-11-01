Жилье на вторичном рынке Львова в октябре подешевело на 0,70%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октябре 2011 года снизилась на 0,70%, или на 10 долл., – до 1 424 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 170 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 770 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Галицком районе – на 1,83% (33 долл.) – до 1 770 долл., Шевченковском районе – на 0,97% (12 долл.) – до 1 223 долл., Лычаковском районе – на 1,05% (14 долл.) – до 1 321 долл., Сиховском районе – на 0,85% (10 долл.) – до 1 170 долл./кв. м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Зализнычном районе – на 1,68% (22 долл.) – до 1 328 долл./кв. м, Франковском – на 1,17% (17 долл.) – до 1 472 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.