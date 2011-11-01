Жилье на вторичном рынке Донецка в октябре подешевело на 0,34%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2011 года снизилась на 0,34%, или 4 долл., – до 1 157 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 778 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 409 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья снизилась в Ворошиловском районе – на 1,40% (20 долл.) – до 1 409 долл., Кировском – на 1,20% (10 долл.) - до 824 долл./кв. м, Ленинском – на 0,64% (6 долл.) – до 937 долл./кв. м, Куйбышевском – на 1,40% (13 долл.) - до 918 долл./кв.м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Киевском районе – на 1% (13 долл.) – до 1 309 долл., Калининском – на 1,01% (12 долл.) – до 1 200 долл., Пролетарском – на 0,98% (9 долл.) – до 925 долл., Петровском – на 1,30% (10 долл.) – до 778 долл./кв. м, Буденновском – на 1,79% (17 долл.) – до 965 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.