Жилье на вторичном рынке Харькова в октябре подорожало на 0,77%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октябре 2011 года выросла на 0,77%, или 8 долл., – до 1 049 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 893 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 319 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Киевском районе – на 1% (13 долл.) – до 1 319 долл., Московском – на 1,18% (11 долл.) – до 940 долл., Дзержинском районе – на 1,09% (14 долл.) – до 1 294 долл., Октябрьском – на 0,72% (7 долл.) – до 982 долл., Фрунзенском районе – на 1,52% (15 долл.) – до 999 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Ленинском районе – на 0,39% (4 долл.) – до 1032 долл., Червонозаводском – на 1,21% (11 долл.) – до 897 долл., Орджоникидзевском – на 0,56% (5 долл.) – до 893 долл., Коминтерновском – на 0,99% (9 долл.) – до 898 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.