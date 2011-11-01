Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в октябре подорожало на 0,09%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октября 2011 года выросла на 0,09%, или на 1 долл., – до 1 155 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 883 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 367 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 1,41% (19 долл.) – до 1 367 долл., Индустриальном – на 1,28% (13 долл.) – до 1 030 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 1,02% (10 долл.) – до 988 долл./кв. м, Самарском районе – на 0,72% (7 долл.) – до 976 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 1,05% (14 долл.) – до 1 318 долл., Кировском районе – на 0,67% (8 долл.) – до 1 194 долл., Красногвардейском районе – на 1,85% (22 долл.) – до 1 169 долл./кв. м, Ленинском районе – на 1,12% (10 долл.) – до 883 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.