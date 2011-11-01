ВР планирует повысить ответственность в сфере градостроительной деятельности

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» о повышении ответственности и усовершенствование государственной регуляции в сфере градостроительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 238 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил и утвержденных проектных решений во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов или сооружений влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, совершенные человеком, который в течение года подвергался административному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без отправления сообщения о начале выполнения указанных работ в случаях, когда отправление такого сообщения является обязательным, а также предоставление недостоверных данных в сообщении о начале выполнения подготовительных работ влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без регистрации декларации о начале выполнения указанных работ, если такие работы не выполнялись на основании зарегистрированной декларации о начале выполнения строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ, а также предоставление недостоверных данных в декларации о начале выполнения подготовительных работ влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение строительных работ без сообщения о начале выполнения указанных работ, а также предоставление недостоверных данных в таком сообщении влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Самовольное строительство объектов общей площадью до 300 кв. м, инженерных сооружений высотой или протяженностью до 30 м, а также самовольное изменение архитектурного вида домов или сооружений (кроме внешнего утепления) во время эксплуатации влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.