Утвержден временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости

Кабинет министров своим постановлением №1103 от 26 октября т.г. утвердил Временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которые продаются (обмениваются).

Об этом говорится в тексте постановления, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, порядок определяет механизм определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которая используется для определения дохода от продажи (обмена) объекта недвижимости и другого дохода плательщика налога в виде полученной им денежной компенсации от отчуждения объекта недвижимости, кроме случаев его унаследования и дарения.

Действие порядка распространяется на земельные улучшения (объекты малоэтажного жилого строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части, объекта многоэтажного жилого строительства, а также их части, объекты нежилого фонда, а также их части, объекты незавершенного строительства), земельные участки.

Оценочную стоимость определяют: для земельных улучшений — субъекты хозяйствования, соответствующие требованиям, установленным законом «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине», для земельных участков — юридическими лицами — субъекты хозяйствования и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, которые получили соответствующие лицензии, а также Госземагентство.

Кабмин поручил Фонду государственного имущества утвердить в двухмесячный срок форму представления субъектами оценочной деятельности, уполномоченными проводить оценку земельных улучшений, информации о таких улучшениях, а также для объекта незавершенного строительства - информацию о степени строительной готовности.

Кроме того, в шестимесячный срок ФГИ должен внести на рассмотрение Кабмина проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины" Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" по определению органа, который будет проводить оценку недвижимости и объектов незавершенного строительства, доход от продажи (обмена) которых облагается налогом согласно Налоговому кодексу Украины.

Также ФГИ и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должны разработать и утвердить Порядок определения стоимости восстановления или замещения земельных улучшений - домов, зданий и сооружений многоэтажного жилищного строительства.