Янукович хочет увеличить расходы на ЖКХ минимум до 5 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым в 2012 году увеличить расходы на ЖКХ минимум до 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Я предварительно: когда смотрел на бюджет, я увидел, Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН), что мы недостаточно средств выделяем на жилищно-коммунальное хозяйство. И если мы считаем, что так и дальше будет продолжаться, на энтузиазме людей, что люди будут ремонтировать свои крыши, лифты… Посмотрите, что делается с подъездами, посмотрите на дворы. Сегодня люди уже не радуются тому, что мы автобаны строим. Они говорят: когда очередь уже дойдет до нас. И все чаще и громче задают этот вопрос. Поэтому на это нужно обращать внимание», - сказал Президент.

Он обратил внимание главы Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА на необходимость в ходе рассмотрения бюджета в парламенте увеличить размер средств на ЖКХ.

Президент напомнил, что в 2006-2007 году на ЖКХ выделялось 5 млрд. грн.

«Я считаю, что 5 млрд. - это минимум, который должны иметь регионы. А, скорее всего, эта цифра должна быть намного больше для того, чтобы мы преодолели все проблемы, которые есть в ЖКХ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.