Владелец Kernel Group Андрей Веревский покупает 68,2% акций KDD Group

KDD Group, холдинговая компания, работающая на рынке строительства недвижимости, привлекла крупного стратегического инвестора, которым стала компания Groumon Development, совладельцем которой является Андрей ВЕРЕВСКИЙ, совладелец и глава сельскохозяйственного холдинга Kernel Group.

Об этом УНИАН сообщили в KDD Group.

По условиям сделки, которую должен одобрить Антимонопольный комитет Украины, владельцы акций - председатель правления KDD Александр ЛЕВИН, а также компании Arpanet Holdings, Kenways Trading Limited, Parsel Investments, Yankline Investments, Yorania Investments продают 68,2% акций KDD Group (111 049 815 обыкновенных акций).

По данным компании, общая сумма сделки составит 16 млн. долл.

В соответствии с условиями сделки, инвестор будет представлен в Совете директоров группы KDD. Нынешнее руководство KDD Group продолжит исполнение своих обязанностей.

Фактическим владельцем Groumon Development является Андрей ВЕРЕВСКИЙ, совладелец и глава сельскохозяйственного холдинга Kernel Group, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже.

Комментируя сделку, генеральный директор (СЕО) KDD Group Петр СЛИПЕЦ заявил: «Я рад приветствовать Андрея ВЕРЕВСКОГО в качестве стратегического инвестора KDD Group. Мы очень рассчитываем на сотрудничество с ним для развития и расширения нашей деятельности. Господин ВЕРЕВСКИЙ привнесет свой инвестиционный опыт и будет хорошей поддержкой для компании".

В свою очередь А.ВЕРЕВСКИЙ подтвердил факт сделки и сообщил, что управленческая команда компании не изменится.

«Я делаю финансовые вливания в KDD и считаю, что группа имеет долгосрочный потенциал. Хотя я не буду участвовать в оперативном управлении компанией, я планирую предоставлять поддержку существующей команде в реализации выработанной стратегии», - сказал А.ВЕРЕВСКИЙ.

Среди главных причин продажи контрольного пакета бывшие акционеры KDD назвали решение сосредоточиться на других направлениях бизнеса.

Справка УНИАН. KDD Group развивает диверсифицированный портфель проектов в сфере недвижимости, в частности, занимается строительством офисных и жилых комплексов, торговых центров, гостиниц.

KDD Group развивает девять проектов, среди которых два находятся на стадии активного строительства, а семь - на разных стадиях проектирования и разработки. Все проекты, общей площадью около 2,7 млн. кв. м, размещены в Киеве, за исключением одного жилого проекта, который находится во Львове.

На момент выхода последней отчетности компании в конце июня 2011 года общая задолженность KDD составляла 108,4 млн. евро.