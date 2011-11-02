Азаров требует немедленно разобраться с проблемами в теплоснабжении

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от профильных министров и местных руководителей в течение недели отреагировать на все жалобы граждан относительно отсутствия подачи тепла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение глава правительства дал сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что существует целый ряд жалоб относительно несвоевременной подачи тепла в осенне-зимний период, тогда как Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчиталось о 100-процентной готовности к отопительному сезону.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что без тепла оставался даже Институт педиатрии, акушерства и гинекологии в Киеве; несвоевременно начался отопительный сезон в Ивано-Франковской (целый город Калуш с опозданием начал отопительный сезон), Луганской, Херсонской областях, Республике Крым и в г. Севастополе. По его словам, продолжают поступать многочисленные жалобы на отсутствие отопления в Ужгороде, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской областях и в Крыму.

«Требую от министров и от всех руководителей регионов лично до конца недели разобраться со всеми жалобами по этим вопросам, а также, безусловно, по расчетам за энергоносители. Предупреждаю самых больших должников: Днепропетровскую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Луганскую, Харьковскую области, Республику Крым и город Севастополь, что у вас на это есть максимум месяц», - отметил премьер-министр.