Стоимость торговых площадей во Львове снизилась на 0,44% - до 1 805 долл./кв. м

Средняя стоимость торговых площадей (не в торговых центрах) во Львове в октябре т.г. снизилась на 0,44% (8 долл.) - до 1 805 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 492 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 305 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Галицком районе выросла на 0,88% (20 долл.) - до 2 305 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 1,02% (19 долл.) - до 1 840 долл./кв. м, в Зализнычном районе – снизилась на 0,73% (12 долл.) - до 1 630 долл./кв. м, в Лычаковском районе - снизилась на 1,29% (21 долл.) - до 1 609 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 1,25% (20 долл.) - до 1 575 долл./кв. м, в Сиховском районе – снизилась на 0,60% (9 долл.) - до 1 492 долл./кв. м.