Стоимость торговых площадей в Донецке снизилась на 1,38% - до 1502 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в октябре т.г. снизилась на 1,38% (на 21 долл.) – до 1 502 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 006 долл./кв.м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 850 долл./кв.м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе снизилась на 1,91% (36 долл.) - до 1 850 долл./кв. м, в Киевском районе – снизилась на 1,48% (24 долл.) - до 1 602 долл./кв. м, в Калининском районе – снизилась на 0,66% (10 долл.) - до 1 512 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 1,15% (15 долл.) - до 1 285 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 1,71% (22 долл.) - до 1 262 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 0,98% (12 долл.) - до 1 241 долл./кв. м, в Буденновском районе – выросла на 1,68% (20 долл.) - до 1 210 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 2,65% (29 долл.) - до 1 067 долл./кв. м, в Петровском районе — снизилась на 2,14% (22 долл.) - до 1 006 долл./кв. м.