Стоимость торговых площадей в Одессе снизилась на 0,80% - до 1 862 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в октябре т.г. снизилась на 0,80% (15 долл.) - до 1 862 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 542 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 032 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе снизилась на 1,41% (29 долл.) - до 2 032 долл./кв. м, в районе Таирово – выросла на 0,54% (10 долл.) - до 1 860 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 0,53% (9 долл.) - до 1 693 долл./кв. м, в районе Молдаванка – снизилась на 2,12% (34 долл.) - до 1 571 долл./кв. м, в поселке Котовского – снизилась на 1,36% (21 долл.) - до 1 524 долл./кв. м.