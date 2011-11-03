Стоимость торговых площадей в Киеве снизилась на 0,6% - до 2 277 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в октябре т.г. снизилась на 0,61% (14 долл.) – до 2 277 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 752 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 294 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе снизилась на 1,44% (48 долл.) - до 3 294 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 0,61% (18 долл.) - до 2942 долл./кв. м, в Подольском районе – снизилась на 2,13% (63 долл.) - до 2 894 долл./кв. м, в Голосеевском районе – снизилась на 1,81% (47 долл.) - до 2 554 долл./кв. м, в Деснянском районе — снизилась на 0,87% (16 долл.) - до 1 828 долл./кв. м, в Святошинском районе – снизилась на 0,16% (3 долл.) - до 1 816 долл./кв. м, в Дарницком районе – снизилась на 1,24% (22 долл.) - до 1 752 долл./кв. м, в Оболонском районе — выросла на 1,22% (27 долл.) - до 2 239 долл./кв. м, в Соломенском районе — выросла на 1,54% (29 долл.) - до 1 910 долл./кв. м, в Днепровском районе — выросла на 0,54% (10 долл.) - до 1 863 долл./кв. м.