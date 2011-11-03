Стоимость торговых помещений в Харькове выросла на 0,51% - до 1 388 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова в октябре т.г. выросла на 0,51% (7 долл.) – до 1 388 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 1 190 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 666 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе снизилась на 0,66% (11 долл.) - до 1 666 долл./кв. м, в Дзержинском районе – снизилась на 1,04% (17 долл.) - до 1 616 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 1,80% (25 долл.) - до 1 414 долл./кв. м, в Октябрьском районе – снизилась на 1,50% (19 долл.) - до 1 249 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - выросла на 0,62% (8 долл.) - до 1 300 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 1,41% (18 долл.) - до 1 299 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 1,83% (23 долл.) - до 1 277 долл./кв. м, в Червонозаводском районе – снизилась на 0,92% (11 долл.) - до 1 190 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – выросла на 1,19% (14 долл.) - до 1 193 долл./кв. м.