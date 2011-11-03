В Украине полностью подключены к теплу 17 областей

В Украине по состоянию на 2 ноября т.г. к теплоснабжению подлючено 100% потребителей 17 областей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, все котельные обеспечивают теплом жителей Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

При этом в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской областях, а также в Киеве при штатной работе всех систем теплоснабжения по разным причинам остаются без теплоснабжения по 1-2 жилых дома.

По данным министерства, в Запорожской области еще не обогревают 20 учебных заведений, где каникулы продолжаются до 13 ноября, а в Закарпатской - 5 школ, где 4 ноября планируется завершить монтаж модульных котельных, а каникулы продлятся до 11 ноября.

По информации региональных структурных подразделений по вопросам ЖКХ, локальные аварии тепловых сетей, повреждения внутридомовых систем отопления ликвидируются в течение суток.