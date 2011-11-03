В Севастополе не работают 4 котельные, обсуживаемые ЧФ РФ

В Севастополе не работают 4 котельные, обсуживаемые Черноморским флотом России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей ЖИВОДУЕВ на совещании в ГГА в среду.

По словам С.ЖИВОДУЕВА, данные котельные не работают по причине отсутствия договоренности ЧФ РФ с поставщиком газа для ЧФ РФ. «Сегодня цена газа, который покупает для населения наша теплосеть, – 1 тыс. 309 грн. за 1 тыс. куб. м (имеется в виду цена на газ от поставщика - ПАО «Севастопольгаз» - для производства теплоносителя для подачи в жилые дома – УНИАН), цена импортного газа, который покупает Украина, – 3 тыс. 800 грн. за 1 тыс. куб. м». То есть, как продолжил заместитель главы ГГА, «если умножить эту разницу в 2,5 тыс. грн. на тот объем газа, который заказал флот, – а он заказал где-то 80 тыс. куб. м в месяц, - это будет 1 млн. грн.».

Вместе с тем, как сообщили агентству УНИАН в ПАО «Севастопольгаз», Черноморскому флоту России в проекте договора на поставку газа предложена цена промышленного газа, как и другим предприятиям, находящимся в категории прочих потребителей, и она составляет 3 тыс. 803 грн. 14 коп. за 1 тыс. куб. м. Как добавили в ПАО «Севастопольгаз», в прошлом году предприятие фактически беспроцентно прокредитовало ЧФ РФ, поскольку за флотом еще числится долг за газ в сумме 234 тыс. грн.

В ПАО «Севастопольгаз» подчеркнули, что поставка флотским котельным промышленного газа начнется сразу же после того, как со стороны ЧФ РФ будет подписан соответствующий договор, и как только будет завершена работа относительно сданных вчера флотом на поверку газовых счетчиков.

Всего в Севастополе насчитывается 97 котельных, большинство из которых работает на газе.