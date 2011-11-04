При реконструкции НСК "Олимпийский" выявлены финмахинации на 120 мон. грн. - СМИ

Главное следственное управление МВД расследует уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов") по поводу завышенной стоимости сантехнического оборудования, закупленного за государственные средства на сумму около 120 млн. грн. в ходе реконструкции НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№181 от 4.11.2011г.), ссылаясь на документы, свидетельствующие о финансовых махинациях во время реконструкции, которые есть в распоряжении редакции.

«Компания АК "Инжиниринг", выигравшая тендер на проведение работ в качестве генерального подрядчика, провела конкурс на закупку сантехники за государственные средства на сумму около 120 млн. грн. В результате проводки этих денег по счетам двух предприятий стоимость оборудования оказалась завышенной. В связи с этим Главное следственное управление МВД расследует уголовное дело. Представители АК "Инжиниринг" не комментируют ситуацию», - пишет издание.

Как сообщалось, смета реконструкции НСК "Олимпийский" неоднократно пересматривалась. Первоначально Кабинет министров планировал потратить на это 1,5 млрд. грн. В конце 2008 года сумма была увеличена до 2,12 млрд. грн., в апреле 2010 года - до 3,26 млрд. грн. По данным вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, окончательная стоимость реконструкции НСК "Олимпийский" составила от 4,5 млрд. до 4,6 млрд. грн.

«Как отмечается в документах, в настоящее время милиция проверяет факты "растраты бюджетных средств ГП "НСК "Олимпийский" путем завышения стоимости указанного сантехнического оборудования". Для расследования этого дела 26 октября Печерский районный суд разрешил раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в финансовом учреждении, где АК "Инжиниринг" открыла счет, на который перечислялись государственные средства для закупки продукции», - пишет газета.

При этом издание отмечает, что на данный момент в МВД не комментируют данное уголовное дело, ссылаясь на тайну следствия, как и не удалось связаться с руководством АК "Инжиниринг".