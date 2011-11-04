Стоимость офисных площадей в Одессе в октябре снизилась на 0,33%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в октябре т.г. снизилась на 0,33% (6 долл.) - до 1 816 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 431 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 092 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе выросла на 0,48% (10 долл.) - до 2 092 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 1,58% (27 долл.) - до 1 683 долл./кв. м, в районе Черемушки — снизилась на 2,04% (32 долл.) - до 1 535 долл./кв. м, в районе Молдаванка – выросла на 1,09% (16 долл.) - до 1 488 долл./кв. м, в поселке Котовского – снизилась на 0,63% (9 долл.) - до 1 431 долл./кв. м.