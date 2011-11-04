Стоимость офисных площадей во Львове в октябре выросла на 0,46%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Львова в октябре т.г. выросла на 0,46% (8 долл.) - до 1 764 долл./кв. м

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 477 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 256 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Галицком районе выросла на 0,85% (19 долл.) - до 2 256 долл./кв. м, во Франковском районе – выросла на 1,57% (27 долл.) - до 1 752 долл./кв. м, в Зализнычном районе – снизилась на 0,75% (12 долл.) - до 1 580 долл./кв. м, в Лычаковском районе – выросла на 1,20% (19 долл.) – до 1 606 долл./кв. м, в Шевченковском районе — снизилась на 0,77% (12 долл.) - до 1 540 долл./кв. м, в Сыховском районе – снизилась на 1,20% (18 долл.) - до 1 477 долл./кв. м.