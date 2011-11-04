Стоимость офисных площадей в Донецке в октябре выросла на 0,28%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Донецка в октябре т.г. выросла на 0,28% (4 долл.) – до 1 449 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 912 долл./кв. м., самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 856 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Ворошиловском районе выросла на 0,76% (14 долл.) – до 1 856 долл./кв. м, в Киевском районе – выросла на 1,46% (22 долл.) - до 1 532 долл./кв. м, в Калининском районе – выросла на 1,57% (22 долл.) - до 1 423 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 1,32% (16 долл.) - до 1 195 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 0,95% (11 долл.) - до 1 149 долл./кв. м, в Буденовском районе - выросла на 1,20% (14 долл.) - до 1 151 долл./кв. м, в Пролетарском районе – снизилась на 1,78% (20 долл.) - до 1 106 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 1,56% (17 долл.) - до 1 076 долл./кв. м, в Петровском районе — снизилась на 1,08% (10 долл.) - до 912 долл./кв. м.