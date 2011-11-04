Стоимость офисных площадей в Харькове в октябре выросла на 0,4%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Харькова в октябре т.г. выросла на 0,4% (5 долл.) - до 1251 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Октябрьский район со средним показателем 1 122 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 578 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Киевском районе выросла на 1,02% (16 долл.) - до 1 578 долл./кв. м, в Дзержинском районе – выросла на 1,02% (15 долл.) - до 1 486 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 1,02% (13 долл.) - до 1 288 долл./кв. м, в Коминтерновском районе — снизилась на 0,87% (10 долл.) - до 1 134 долл./кв. м, в Московском районе — снизилась на 1,06% (12 долл.) - до 1 125 долл./кв. м, в Октябрьском районе - снизилась на 0,36% (4 долл.) - до 1 122 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - выросла на 1,54% (18 долл.) - до 1 187 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе — снизилась на 0,62% (7 долл.) - до 1 122 долл./кв. м, во Фрунзенском районе – выросла на 1,95% (22 долл.) - до 1 152 долл./кв. м.