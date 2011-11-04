Стоимость офисных площадей в Днепропетровске в октябре снизилась на 0,14%

Средняя стоимость продажи офисных помещений (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в октябре т.г. снизилась на 0,14% (2 долл.) – до 1 396 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в августе самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 1 138 долл./кв. м, самым дорогим — Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 616 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Жовтневом районе снизилась на 1,71% (28 долл.) - до 1 605 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – снизилась на 0,86% (14 долл.) - до 1 616 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – выросла на 2,05% (31 долл.) - до 1 543 долл./кв. м, в Кировском районе – выросла на 1,89% (27 долл.) - до 1 452 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – снизилась на 1,78% (21 долл.) - до 1 161 долл./кв. м, в Самарском районе — снизилась на 0,51% (6 долл.) - до 1 176 долл./кв. м, в Индустриальном районе – выросла на 1,02% (12 долл.) - до 1 193 долл./кв. м, в Ленинском районе — снизилась на 0,70% (8 долл.) - до 1 138 долл./кв. м.