Идея Януковича о едином тарифе на коммунальные услуги провалилась?

Очередная реформаторская идея Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - о едином тарифе на жилищно-коммунальные услуги - благополучно провалилась, пишет в статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр СЕРГИЕНКО.

«Сначала ее тихо трансформировали в идею о единой методике расчета тарифа, а когда та была разработана, оказалось, что она мало отличается от существовавшей до всех этих «новых» идей. В новой методике, как и в старой, просто перечисляются всевозможные статьи валовых расходов предприятий, которые опустошают кошельки трудящихся», - отмечает эксперт.

«А, скорее всего, эксперты мечтали совсем о другом - об ограничении статей расходов и фиксации тарифа на определенном уровне, что вынудило бы коммунальщиков пойти на снижение себестоимости услуг, техническое перевооружение и пр.», - отмечает А.СЕРГИЕНКО.

Он напоминает, что министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК предложил органам местного самоуправления определить и организовать оптимальную систему жизнеобеспечения для каждого региона и современную структуру управления этой системой.

«Следует ли это понимать так, что в Житомире, например, местный горсовет может продать водоканал в частные руки, тогда как в Донецке - оставить в коммунальной собственности? Интересно, как география или климат региона может влиять на «оптимум»?», - рассуждает А.СЕРГИЕНКО.

«Почему-то сразу вспоминаются истории о том, как разные правительства пытались договариваться с владельцами нефтеперерабатывающих заводов в периоды посевных кампаний. В итоге часто оказывалось, что на всех заводах в это время запланированы плановые ремонты. Поневоле думаешь, а вдруг приватизированный «Киевводоканал» остановится на «плановый ремонт»? Тогда что, команда Александра ПОПОВА будет гнать танкеры с питьевой водой из Турции – по Черному морю и вверх по Днепру?», - спрашивает автор статьи.

«Вам будет смешно, а может, грустно, если стратегические объекты жизнеобеспечения города попадут в частную собственность, как, например, в Киеве, где 39,98% акций родного «Киевэнерго» уже находятся в руках одного человека? И мы даже знаем имя этого человека. Кстати, перечислили ли киевлянам стоимость отопления, когда они мерзли в предыдущие зимы из-за «снижения давления газа»?», - спрашивает А.СЕРГИЕНКО.