На одной из центральных улиц Тернополя обустраивают тротуар с подогревом

В Тернополе на тротуаре одной из центральных улиц устанавливают подогрев.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Екатерина КАЛУШ, для установления подогрева выбрали тротуар на той части бульвара Т.Шевченко, которая ведет от центрального универмага до улицы Острожского и размещена на резком подъеме. Длина участка составляет ориентировочно 100 м.

«Прошлой зимы здесь ежемесячно получали травмы 5-7 человек после падений, вызванных гололедицей, у людей были переломы, вывихи, растяжения. К тому же, это дорога к городской поликлинике, по которой часто ходят пожилые люди. Поэтому пилотный проект подогрева тротуара решили для начала реализовать именно на этом участке», – сказала Е.КАЛУШ.

По ее словам, систему антиобледенения устанавливают в комплексе с ремонтом тротуара.

Городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ утверждает, что тротуар с подогревом на бул. Шевченко будет первым в Украине.

«Установление системы антиобледенения на наиболее травматических участках города мы предусматривали в своей предвыборной программе. Несмотря на громкую критику наших оппонентов и разговоры о нереальности этого проекта, первый в Украине тротуар с подогревом уже в этом году появится именно в Тернополе», - сказал С.НАДАЛ.

Как сообщал УНИАН, летом С.НАДАЛ заявил, что, несмотря на намерения устанавливать тротуары с подогревом в последующие годы, один из таких проектов все-таки будет реализован до конца 2011 года.

«Этот вопрос приобрел широкий резонанс, и политические оппоненты все время на нем акцентируют. Для меня он уже стал принципиальным», – объяснил тогда свое решение С.НАДАЛ.