Госземагентство инициирует критерии оценки рисков при землеустройстве

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает утвердить критерии оценки степени риска от ведения хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ, проведения земельных торгов и определения периодичности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).

Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, предлагается критериями, по которым оценивается степень риска, определить: соблюдение требований законодательства, стандартов, норм, правил в сфере земельных отношений и других нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность; виды работ, которые выполняют субъекты хозяйствования при ведении хозяйственной деятельности при проведении работ по землеустройству, землеоценочных работ; проведение земельных торгов.

В соответствии с установленными критериями субъекты хозяйствования независимо от формы собственности относятся к одной из трех степеней риска: высокой, средней и незначительной.

Предлагается плановые мероприятия госнадзора за ведением субъектами хозяйствования работ по землеустройству, землеоценочных работ и проведением земельных торгов осуществлять с такой периодичностью: с высокой степенью риска — не чаще раза в год; со средней степенью риска — не чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска — не чаще раза в пять лет.