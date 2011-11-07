Киевлянам за некачественные услуги ЖКХ осуществлен перерасчет почти на 50 млн. грн.

Киевлянам за непредоставленные жилищно-коммунальные услуги осуществлен перерасчет, общая сумма которого на сегодняшний день составляет почти 50 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Главный информационно-вычислительный центр».

«Жителям, которые получали услуги не в полном объеме или вообще некоторое время услуги не предоставлялись, жилищные организации сделали перерасчет. Так, в октябре сделан перерасчет на сумму 7,6 млн. грн., а с начала года – 49,3 млн. грн.», - сказал директор коммунального предприятия «ГИВЦ» Станислав КАПЛУНЕНКО.

По данным ГИВЦ, общий уровень уплаты киевлянами за жилищно-коммунальные услуги в октябре составляет 103,62%, уровень текущей уплаты равен 93,60%.

В Центре отмечают, что среди жильцов домов коммунальной формы собственности все районы города, кроме Деснянского (98,55%), достигли уровня уплаты свыше 100%. Самые высокие показатели – в Печерском (115,27%) и Подольском (111,28%) районах города.