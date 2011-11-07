В Киеве в октябре продано 1898 квартир

В Киеве в октябре т.г. было совершено 1 128 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 770 - в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Как указывается в сообщении, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (56% сделок), 34% приходится на однокомнатные квартиры и 10% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (75%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 20% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 5% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 418 долл./кв.м. на вторичном рынке и 1 269 долл./кв.м на первичном рынке.

Самым дорогим в октябре был Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 010 долл./кв.м на вторичном рынке и 2 582 долл./кв.м на первичном рынке.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 075 квартир, на первичном рынке - 733.