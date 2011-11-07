В Киеве в октябре сдано в аренду 1375 квартир

В Киеве в октябре т.г. сдано в аренду 1375 квартир.

Об этом сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (41% сделок), 40% приходится на двухкомнатные квартиры и 19% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (50%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 39% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 11% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 322 квартиры.