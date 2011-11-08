Процедуру создания ОСМД упростят - инициатива МинЖКХ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует упрощение процедур создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК в Киеве во вторник.

По его словам, речь, в частности, идет о внесении изменений в действующее законодательство, согласно которым решение о создании ОСМД будет легитимным даже в случае, если за него высказалось 60% жильцов многоквартирного дома.

«Мы планируем внести изменение в законодательство, чтобы если 60% (жильцов - УНИАН) приняли решение, для остальных это было как закон», - сказал А.БЛИЗНЮК, отметив при этом, что аналогичное правило планируется распространить также на решения, связанные с реконструкцией старого жилого фонда («хрущевки»).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, по состоянию на май 2011 года в Украине было создано 12037 ОСМД. До конца года планируется создать еще 2,5 тыс. таких объединений, таким образом, их общее количество достигнет 14,5 тыс.

Справка УНИАН. В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы, до конца 2014 года запланировано создать 45 530 ОСМД, что составит около 70% многоэтажного жилого фонда.