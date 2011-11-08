Самое дорогое жилье в октябре продавалось в Одессе

В октябре самое дорогое жилье в регионах Украины продавалось в Одессе.

Об этом говорится в рейтинге самых дорогих квартир в регионах Украины в октябре от портала Slando, переданном УНИАН.

По данным сайта, в октябре т.г. самой дорогой квартирой Киева стала восьмикомнатная двухуровневая квартира, расположенная в ЖК «Панорама» на Большой Житомирской, 20, стоимостью 12 млн. долл.

Как показывает статистика Slando за октябрь - начало ноября этого года, самые дорогие квартиры в регионах продаются в Одессе, а стоимость жилья, занимающего первое место в рейтинге, практически в 10 раз меньше, чем стоимость самых дорогих апартаментов столицы.

Первое место в пятерке самых дорогих квартир регионов занимает 6-комнатная двухуровневая квартира с видом на море в Одессе стоимостью 1,45 млн. долл. Общая площадь квартиры – 584 кв. м, есть два бассейна и большая терраса, 4 санузла.

На второй позиции — также одесский пентхауз с террасой и видом на море в районе Французского бульвара. 5-комнатная квартира общей площадью 450 кв. м оценивается в 1,2 млн. долл.

Третье место занимают 6-комнатные трёхэтажные апартаменты в Симеизе (Крым), площадью 207 кв. м стоимостью 1 млн. долл.

На четвертом месте - 7-комнатная двухуровневая квартира на ул. Пастера в Одессе стоимостью 900 тыс. долл. Общая площадь квартиры – 580 кв. м.

Замыкает рейтинг 3-комнатная квартира в элитном жилом комплексе «Арк-Палас» в Одессе стоимостью 820 тыс. долл. Общая площадь квартиры составляет 185 кв. м.