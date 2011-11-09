В Киевской области в октябре продано 1 168 земельных участков – эксперт

В Киевской области в октябре 2011 года продано 1 168 земельных участков.

Об этом сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались небольшие наделы площадью 6-20 соток (84% сделок), 14% приходится на участки площадью от 20 до 50 соток и 2% - на объекты площадью от 50 соток до 1 гектара.

Средняя цена сделки в октябре снизилась на 2,3% по сравнению с сентябрем т.г. - до 20,8 тыс. долл.

По данным агентства недвижимости, максимальное количество сделок (73%) приходилось на участки стоимостью до 18 тыс. долл., 24% - в ценовой категории от 18 до 30 тыс. долл. и 3% - в категории свыше 30 тыс. долл.

При этом самым дешевым из районов в 60-километровой зоне от Киева оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 016 долл./сотка.

Самыми дорогими были Киево-Святошинский и Обуховский районы, где средняя цена продажи (сделки) составила 5 379 долл./сотка и 4 133 долл./сотка соответственно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года на вторичном рынке земли Киевской области было продано 1 211 земельных участков, при этом средняя цена сделки не превышала 21,3 тыс. долл.